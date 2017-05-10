Правительство до июля представит предложения по акцизу на медовуху

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июля 2017 года представить предложения о целесообразности отнесения к сельскохозяйственной продукции медовухи, произведенной из российского сырья, и установления на нее пониженной ставки акциза, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ представить предложения о целесообразности отнесения к сельскохозяйственной продукции медовухи, произведенной из российского сырья и обладающей в этой связи характерными потребительскими свойствами, а также установления в отношении нее пониженной ставки акциза", — говорится в сообщении.

Предложения должны быть представлены правительством до 1 июля этого года, уточняется в сообщении.

Поручение дано по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области, состоявшейся 18 апреля. Тогда в ходе встречи с президентом предприниматели региона обратили его внимание на то, что это продукт, производимый целиком из отечественного сырья, но поскольку он относится к алкогольным напиткам, акциз на него вырос более чем в два раза.

Президент тогда ответил, что над этим "точно можно подумать" и с производителями медовухи поступили "не очень справедливо". Он переадресовал вопрос главе Минфина Антону Силуанову, тот, в свою очередь, пообещал его рассмотреть.