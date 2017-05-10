Путин поручил правительству подготовить предложения передаче земель ЖСК

МОСКВА, 10 мая — РИА Недвижимость. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по расширению вовлечения в оборот земельных участков регионов и муниципалитетов для жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), следует из списка поручений на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации при участии АО "АИЖК" представить предложения по расширению вовлечения в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и в собственности субъектов Российской Федерации, с целью строительства на них жилья посредством создания жилищно-строительных кооперативов с использованием опыта единого института развития в жилищной сфере", — сообщается в поручении.

Предложения должны быть представлены до 15 июня, ответственными за их разработку назначены глава правительства РФ Дмитрий Медведев и глава АИЖК Александр Плутник, говорится в документе