Moody's оценило новую экономическую программу Макрона

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Политика избранного президента Франции Эммануэля Макрона позитивна для страны, однако пока не ясно, будут ли его инициативы осуществлены, пишет международное рейтинговое агентство Moody's.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Экс-министр экономики страны, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%). Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и "Социалистической партии" — во второй тур не пробились. Выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента) пройдут во Франции 11 и 18 июня.

"Новая политическая платформа избранного президента Франции Эммануэля Макрона является в целом позитивной для Франции, поскольку она направлена ​​на увеличение среднесрочного роста экономики с учетом постепенной консолидации задолженности. Однако результаты выборов в законодательные органы Франции в июне будут иметь решающее значение для определения того, сможет ли новый президент выполнить свои политические планы", — говорится в сообщении.

"Способность французских политиков разрабатывать и успешно проводить меры, которые способствуют экономическому росту и поддерживают фискальную консолидацию с течением времени, будет влиять на суверенный рейтинг Франции и прогноз по нему в среднесрочной перспективе. Новый президент столкнется с испытаниями во всех этих областях", — приводятся в релизе слова старшего вице-президента Moody's Сары Карлсон (Sarah Carlson).

Государственный долг Франции составляет почти 100% от ВВП и вряд ли существенно снизится до конца этого десятилетия, отмечает агентство. В то же время потенциал экономического роста во Франции относительно невелик: темпы увеличения вряд ли будут выше 1,5%, без существенных реформ.