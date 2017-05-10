СМИ: министерства одобрили изъятие в бюджет всех дивидендов "Роснефтегаза"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Все профильные министерства – Минфин, Минэкономразвития, Минэнерго – согласовали проект распоряжения правительства о стопроцентном изъятии дивидендов госкомпаний у "Роснефтегаза", пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудников трех министерств.

По словам источников издания, документ ждет рассмотрения в аппарате правительства и администрации президента. "Роснефтегаз" владеет 50% плюс 1 акция "Роснефти", 10,97% "Газпрома" и 26,36% "Интер РАО". Как и все госкомпании, он в этом году должен направить на дивиденды 50% прибыли: половину получаемых дивидендов холдинг перечисляет в бюджет, а остальное оставляет себе.

В этом году "Роснефтегаз" может получить от своих компаний 99,3 миллиарда рублей, подсчитала газета. Эти дивиденды будут учтены в прибыли "Роснефтегаза" по итогам этого года, из которой он заплатит дивиденды в следующем году. Но если будет решено полностью изъять все дивиденды, можно будет принять решение о выплате промежуточных дивидендов, сообщил изданию один из чиновников.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце апреля поручил направить на выплату дивидендов компаний с госучастием не менее 50% прибыли по МСФО за 2016 год. Минфин ранее внес в правительство РФ проект распоряжения, предусматривающий для госкомпаний выплату дивидендов в размере 50% от прибыли. Исходя из этого уровня рассчитаны доходы федерального бюджета на текущий год. В 2016 году правительство на один год подняло планку по дивидендам для крупнейших госкомпаний с 25% до 50% от прибыли по МСФО или РСБУ (от большей из двух величин), и Минфин настаивал на продлении этого правила.

Ранее источник в правительстве сообщил РИА Новости, что власти РФ приняли решение, что госкомпании в основном направят на дивиденды за 2016 год 50% прибыли, но могут быть исключения, в частности, по "Роснефтегазу" будет приниматься отдельное решение. По словам источника, бюджет РФ рассчитывает получить в 2017 году от дивидендов госкомпаний около 150 миллиардов рублей.