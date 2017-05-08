Биржи АТР в основном растут на сообщениях о победе Макрона

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в понедельник в основном в "зеленой зоне" на фоне сообщений о победе Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.23 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,79% — до 3078,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,66%, до 1860,43 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,41% — до 24577,11 пункта, корейский KOSPI — на 0,59%, до 2254,62 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,44% — до 5862,3 пункта.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 рос на 1,80%, до 19795,19 пункта, а Topix — на 1,86%, до 1579,11 пункта. Ранее в ходе торгов Nikkei 225 достигал отметки в 19814 пунктов, что является максимумом с 18 декабря 2015 года, а Topix — отметки в 1580,70 пункта, что также является максимумом с 18 декабря 2015 года.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99% бюллетеней.

Рост котировок в Японии также связан с удешевлением иены по отношению к доллару вслед за уменьшением спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится и японская валюта. Инвесторы, убедившись в избрании Макрона на пост президента Франции, обратили внимание на рисковые активы — евро и доллар. Данная динамика привела к увеличению стоимости акций ряда японских компаний, так как сделала их продукцию более дешевой, а значит и более конкурентоспособной на мировом рынке.