Курс евро к доллару перешел к коррекционному снижению

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Курс евро к доллару в понедельник перешел к снижению после роста до максимума с ноября 2016 года на фоне сообщений о победе Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 03.25 мск курс евро к доллару снижался до 1,0970 доллара за евро с 1,0998 доллара за евро на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов пара достигала отметки в 1,1022 доллара за евро, что является максимумом с 9 ноября 2016 года.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 65,82%, свидетельствуют окончательные данные МВД по Франции.

"Рынок уже учел (в торгах — ред.) победу Макрона. Мы видели некоторое дополнительное укрепление евро сегодня утром, но учитывая сложность в получении партией Макрона большинства на выборах в парламент, пара может не показать более высокий рост", — сказал агентству Рейтер главный валютный стратег в Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).