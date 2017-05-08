Курс евро к доллару обновил максимум с ноября 2016 года

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Курс евро к доллару в понедельник обновил максимум с ноября 2016 года на фоне сообщений о лидерстве основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 00.04 мск курс евро к доллару рос до 1,1017 доллара за евро с 1,0998 доллара за евро на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов пара достигала отметки в 1,1022 доллара за евро, что является максимумом с 9 ноября 2016 года.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Макрон лидирует на выборах в втором туре с 63,69% после подсчета 80% голосов, Ле Пен получает 36,31%.