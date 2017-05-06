В Поморье крупный алмаз назвали в честь Архангела Михаила

АРХАНГЕЛЬСК, 5 мая — РИА Новости. Крупный алмаз весом в 181,68 карат, добытый на месторождении имени Гриба в Мезенском районе Архангельской области, получил имя "Архангел Михаил", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"Найденный в Архангельской области алмаз стал самым крупным драгоценным камнем на территории Европы и четвертым по величине среди алмазов, добытых на территории Российской Федерации в ХХI веке", — сказал собеседник агентства.

Конкурс по выбору имени для алмаза прошел с февраля по апрель 2017 года. За этот период на интернет-страничку губернатора Архангельской области Игоря Орлова поступило более полутора тысяч предложений. Первым вариант "Архангел Михаил" предложил житель Северодвинска Сергей Прокопьев.

"Сегодня мы обсудили итоги конкурса и рассмотрели все варианты названий алмаза, которые предложили северяне. В итоге пришли к общему решению: присвоить алмазу имя небесного покровителя нашего края. В честь Архангела Михаила названы и областной центр, и весь наш регион. Есть что-то глубоко символичное в том, что один из крупнейших алмазов, добытых в нашей стране, будет носить имя святого заступника Архангельской области", — цитирует слова Орлова пресс-служба облправительства.

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