Скидываемся. Десять способов купить новый автомобиль дешевле

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Скидки на новые машины предоставляют все автосалоны без исключения, но не все покупатели готовы ломать голову, изучая дисконтные программы и ожидая подходящего момента для покупки. РИА Новости подскажет, что и когда нужно сделать, чтобы приобретение автомобиля у дилера обошлось в минимально возможную сумму.

Начать с чистого листа

Довольно популярная схема трейд-ин подойдет всем, кто меняет старую машину на новую. При покупке по этой системе вы "продаете" дилеру свой старый автомобиль и, доплатив разницу, взамен получаете новый. Если вы решили не портить себе нервы с поиском покупателя, не хотите долгой мороки и неприятных разговоров о сколах, то трейд-ин — ваш вариант. Но нужно понимать, что дилер обязательно оценит ваш автомобиль ниже его рыночной стоимости примерно на 10-15%.

Сейчас дилеры дают скидку на покупку любой новой машины по системе трейд-ин. Размер дисконта зависит как от цены будущей модели, так и от выбранной комплектации. К слову, скидки на дорогие машины исчисляются сотнями тысяч рублей, так что игра стоит свеч. Под условия трейд-ин попадают исправные автомобили, находившиеся в собственности не менее шести месяцев и состоявшие на учете в ГИБДД.

Воспользоваться дедовским способом

По размеру скидки программа утилизации в точности повторяет трейд-ин, так как деньги на то и на это выдает правительство России в качестве господдержки автопрома. Разница лишь в том, что кроме дисконта за утилизированный автомобиль вы ничего больше не получаете. Максимальная сумма покупки по программе утилизации составляет один миллион 150 тысяч рублей, но некоторые производители и дилеры иногда расширяют условия утилизации, включая туда более дорогие модели.

Кандидатами на утилизацию становятся, откровенно говоря, не совсем машины, а то, что от них осталось. Впрочем, привезти один руль на утилизацию тоже не получится. Для того чтобы транспортное средство приняли, нужны кузов, двигатель, коробка передач, трансмиссия, органы управления, колеса, сиденья, панель приборов, штатное электрооборудование и даже аккумулятор. Кроме того, машина должна быть в собственности не менее года, а затем снята с учета в ГИБДД именно для утилизации.

Действовать на опережение

Продавцы автомобилей рады предложить большие скидки за использование кредита. Программ кредитования существует масса, но в данном случае нас не интересует первоначальный взнос и проценты, так как предлагаемая схема будет работать только при условии оплаты полной стоимости машины. Причем быстрой оплаты.

В зависимости от модели автомобиля, покупаемого в кредит, дилер предложит вам скидку в несколько десятков, а то и сотен тысяч рублей. Оплачиваем 80% стоимости машины, остальное занимаем у банка. Как только кредитный договор оформлен, денежные средства получены, а автомобиль выдан вам на руки, бежим в банк и досрочно гасим весь кредит полностью. Закон позволяет это сделать. В итоге процентные начисления оказываются минимальные, на руках у покупателя остается ненужная банковская карточка и автомобиль, купленный с большой скидкой. Единственным внушительным дополнительным расходом, который потребует банк, станет страховка каско. Но вы же и так планировали застраховать свою "ласточку" в первый год от всех возможных рисков, верно?

Пробовать новые виды покупки

Лизинг для физических лиц — новый инструмент продажи, популярность которого только набирает обороты. По сути это платная аренда транспортного средства с возможностью его последующего выкупа. Плюсов масса: вы не платите за страховку, за техобслуживание и прочие расходы, но тема нашего материала не об этом.

При покупке автомобиля в лизинг также можно получить значительную скидку на новую машину. Если вы к тому же индивидуальный предприниматель или владеете компанией, то купить машину можно себе, а все расходы на нее списывать за счет фирмы. Юрлицам дают еще больше скидок, а взамен они получают возможность уменьшить налоги.

Вернуться в прошлое

Очевидное преимущество покупатель получит за автомобиль прошлого года выпуска. Таких машин у каждого дилера полно, особенно сейчас, когда продажи почти всех марок падают. Найти прошлогоднюю модель можно вплоть до конца текущего года. Бывает даже так, что новыми продаются двух- и трехлетние автомобили.

Конечно, чем раньше выпущена машина, тем больше будут давать на нее скидку, ведь мало какой дилер захочет хранить "старье" несколько лет подряд. Минус такой схемы в том, что при последующей продаже вам придется каждому объяснять, что автомобиль 2016 года выпуска был куплен летом 2017-го, а еще техосмотр нужно будет проходить на год раньше, а потом и страховка каско будет становиться дороже все быстрее и быстрее.

Следить за новостями

В газетах и журналах расписывают преимущества совершенно нового поколения автомобиля (не путать с прошлогодними моделями из предыдущего пункта). Да, оно действительно красивее, в нем полно новых технологий и приятных опций. Стоп, еще полгода назад вы сами мечтали о такой же модели, которая вдруг в одночасье превратилась в старую. Именно на нее у дилеров начинают появляться хорошие дисконты.

Причины все те же — продавцы не хотят скопления старых машин на своих складах и готовы распродавать их дешевле. Чем больше времени прошло с момента выпуска новой машины, тем большую скидку дают дилеры. Следите за новостями и не упустите смену поколений.

Подписаться на спам

Скидки могут появляться по разным причинам, но ежедневный обход десятков сайтов станет утомительным. Заведите себе новый почтовый ящик, купите в подземном переходе сим-карту и зарегистрируйте личный кабинет на всех официальных сайтах интересующих вас марок и дилеров. То же самое можно сделать на сайтах банков, подписавшись на новости о выгодных предложениях по автокредитованию.

После вам на почту и телефон будет приходить рассылка со спамом. Если какое-то предложение окажется интересным и приведет к покупке автомобиля, про почтовый ящик можно забыть, а сим-карту оставить до лучших времен или использовать дальше для регистрации в магазинах по доставке суши и пиццы (спамят они еще хлеще, чем автодилеры).

Проследить за успехами дилеров

Работа официального дилера напрямую связана с автопроизводителем. Оба заинтересованы друг в друге, и если их симбиоз удачен, то выгоду может получить и покупатель. Так, при условии выполнения дилером плана по продажам в конце каждого месяца либо квартала автопроизводитель предоставляет своему партнеру дополнительные скидки на закупку новых машин.

С таким дилером будет проще договориться о торге, ведь он сможет корректировать цену в сторону уменьшения гораздо охотнее. Принцип турецкого рынка отчасти работает и в этом случае: чем дольше вы будете отказываться от покупки, тем щедрее будет дилер, ведь запланированную прибыль он уже получил.

Рожать детей

Материнский капитал, который выплачивают всем женщинам России при рождении второго ребенка, можно использовать для разных целей, но покупка автомобиля в их число не входит. Между тем разговоры об этом ведутся уже много лет, но пока ни к чему не приводят. В правительстве опасаются того, что при помощи новых машин мамы начнут обналичивать выданные им сертификаты.

Тема об обмене материнского капитала поднимается периодически. Придумали даже средство от фиктивных сделок: запрет на продажу автомобилей, купленных на маткапитал, в течение трех лет. К моменту написания этого материала с подобной инициативой снова выступил один из депутатов. Так что рожайте детей, а законодательство, того и гляди, встанет на сторону будущих автовладельцев.

Сложить все вместе

И последний совет: попробуйте воспользоваться сразу несколькими способами экономии. Как правило, скидка за кредит или лизинг суммируется с выгодой по трейд-ин или утилизацией, отчего размер дисконта может достигать очень заманчивых значений в сотни тысяч рублей. А если таким образом вы купите автомобиль предыдущего поколения, да еще выпущенный в прошлом году, да еще сделаете это в конце успешного квартала, да с двумя детьми на руках? Пробовать нужно все, что не запрещено, ведь на то он и рынок, хоть и автомобильный.