Медведев назначил нового замминистра финансов

Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото

Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил министра экономики и финансов Московской области Антона Котякова заместителем министра финансов РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Назначить Котякова Антона Олеговича заместителем министра финансов Российской Федерации", — говорится в тексте документа.

Антон Котяков занял пост министра финансов Подмосковья в марте 2014 года. До этого с 2012 по 2014 годы являлся начальником управления совершенствования функциональной деятельности Казначейства.