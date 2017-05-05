Медведев рассказал, какие инвестиции нужны ТОР

ГОРКИ, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратил внимание, что на территориях опережающего развития (ТОР) должны быть новые инвестиции, а не "перекрашенные старые".

Выступая на совещании по развитию ТОР на Дальнем Востоке, министр по развитию региона Александр Галушка заявил, что ему поступил ряд предложений по совершенствованию механизма – в частности, по внесению поправок в закон о ТОР и уточнению порядка приобретения статуса резидента ТОР и распространения льгот по страховым взносам на инвесторов.

"Речь идет о том, чтобы четко на уровне закона определить, что такого рода льготы предоставляются для новых рабочих мест, которые возникают в результате создания новых мощностей. Отмечу, что соответствующий законопроект подготовлен, согласительные процедуры по нему завершены, и мы готовы двухнедельный срок внести его в правительство РФ, и в протоколе просил бы эту позицию закрепить", — сказал министр.

"Хорошо, мы тут с коллегами разговаривали, и хочу обратить на это внимание. Мы с вами понимаем, коллеги, территория опережающего развития — это те места, где должны быть новые инвестиции, а не перекрашенные старые, которые уже осуществлены и которые просто хочется подвести под льготный режим. Я просил бы на это обратить самое пристальное внимание и министерство Дальнего Востока и министерство экономического развития. А все остальные структуры — вести мониторинг", — заметил на это Медведев.

Территории опережающего развития могут создаваться в РФ в течение трех лет с 30 марта 2015 года, только на территориях регионов, входящих в состав ДФО. Также сейчас ТОР могут создаваться в моногородах и ЗАТО. С 30 марта 2018 года они могут организоваться по всей РФ. ТОР создаются для формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.

Резидент ТОР получает ряд льгот: 0% налог на прибыль в течение первых пяти лет (20% при общем налоговом режиме), 12% — на следующие пять лет, 0% налог на землю в течение первых трех лет, 0% налог на имущество в течение первых пяти лет. Кроме того, совокупная ставка по страховым сборам снижается на 10 лет до 7,6% (30% при общем режиме). Для резидентов ТОР доступен режим свободной таможенной зоны. Он, в частности, предполагает беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение и потребление иностранных товаров.