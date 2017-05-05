"Аэрофлот" поддержал решение аннулировать фальшивые свидетельства пилотов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" поддерживает решение Росавиации аннулировать фальшивые пилотские свидетельства, сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика.

"Аэрофлот" полностью поддерживает решение Росавиации аннулировать пилотские свидетельства, полученные путем предоставления подложных документов или фальсифицированных данных. "Аэрофлот" разделяет официальную позицию ведомства о недопустимости возникшей ситуации с подготовкой пилотов в Авиационных учебных центрах (АУЦ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что практически все пилоты, которым были аннулированы свидетельства, закончили частные Авиационные учебные центры, при этом некоторые учреждения осуществляли деятельность с целым рядом нарушений. Центры реализовывали программы обучения коммерческих пилотов, не утвержденные соответствующим госорганом, а также выдавали пилотам для дальнейшей передачи в Росавиацию фальсифицированные документы по здоровью, учебному налету и знанию английского языка.

"Аэрофлот" считает, что подготовка коммерческих пилотов должна осуществляться исключительно в государственных образовательных учреждениях высшего и среднего профильного профессионального образования. … Фальсификация документов — недопустимая практика в авиационной отрасли ввиду высочайшего уровня ответственности, предъявляемого к профессии пилота", — отмечает авиакомпания.

По мнению "Аэрофлота", функции АУЦ должны быть ограничены подготовкой авиационных специалистов уровня частного пилота и бортпроводников, а также переподготовкой летных специалистов с одного типа воздушного судна на другой.

Газета "Коммерсант" сообщала в четверг, что Росавиация известила региональные отделения о том, что даже если пилоты имеют высшее профессиональное образование, но проходили первоначальную летную подготовку в АУЦ, а не в государственном учебном заведении, то их свидетельства будут изыматься, а новые не выдаваться. Их высшее образование будет считаться нелегитимным. В результате работы может лишиться "как минимум четверть всех пилотов в РФ".