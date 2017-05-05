В Воронежской области прожиточный минимум в первом квартале вырос на 1,9%

ВОРОНЕЖ, 5 мая — РИА Новости. Величина прожиточного минимума в Воронежской области в первом квартале 2017 года выросла на 157 рублей и составила 8278 рублей, сообщает в пятницу правительство региона.

Прожиточный минимум в четвертом квартале прошлого года в Воронежской области равнялся 8121 рублю.

"Установить величину прожиточного минимума в Воронежской области за I квартал 2017 года в расчете на душу населения — 8278 рублей", — говорится в сообщении.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум равен 8960 рублям (в предыдущем квартале — 8808 рублей), для пенсионеров — 6946 рублей (6834 рубля). Для детей прожиточный минимум установлен в размере 8117 рублей (был 7856 рублей).

Величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения определяется в соответствии с действующим федеральным и местным законодательством, она является основой для расчета различных субсидий.

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