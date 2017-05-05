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Экономика

Только треть: эксперт оценил возвращение Турции на рынок продуктов в России

13:0405.05.2017
(обновлено: 13:07 05.05.2017)
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© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкМужчина выбирает овощи. Архивное фотоМужчина выбирает овощи. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Турецкие производители смогут вернуть себе около трети прежних объемов рынка продуктов, которые у них были в РФ до введения эмбарго в прошлом году, считает директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Выращивание овощей в теплицах
© РИА Новости . Павел Лисицын
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"Сиюминутного возвращения ожидать не стоит, на это потребуется время. В среднесрочной перспективе в виду активного внедрения программ импортозамещения и увеличения доли российских производителей турецкие компании смогут вернуть около трети прежних объемов рынка, в том числе с учетом того, что часть турецких овощей все-таки въезжало в нашу страну контрабандой", — сказал Востриков РИА Новости.

"Если говорить о сроках, на наш взгляд, на это потребуется несколько лет, при условии, что турецкие поставщики не станут демпинговать, чтобы вернуться в ускоренном порядке", — добавил он.

По словам Вострикова, логистическое положение Турции более выгодное, чем у других стран. Местные компании могут дешевле и быстрее доставить свою продукцию в РФ.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи. 3 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В среду президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что в ходе встречи была достигнута договоренность о комплексном решении по снятию ограничительных мер во взаимной торговле. При этом ограничения по безвизовым поездкам и по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся. В четверг министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сообщил, что Анкара сняла все ограничения на импорт российской пшеницы.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. В октябре правительство РФ решило допустить на отечественный рынок турецкие косточковые культуры и цитрусовые. Позднее сняли запрет на поставки из Турции репчатого лука, цветной капусты и брокколи, соли и морской воды, жевательной резинки и гвоздик.

Под запретом оставались поставки из Турции замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники.

Прежние доли

Вид на город Анкара. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
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Турецкие овощи и фрукты занимали лидирующие позиции до введения санкций, сказал Востриков. Например, доли клубники и винограда составляли 50% и 40% соответственно.

"До ввода санкций турецкому винограду принадлежала основная доля рынка (более 40%). Например, в 2015 году Турция поставила России 122 тысячи тонн винограда на сумму 129 миллионов долларов. На первом месте среди импортеров находилась и турецкая клубника. Она занимала практически 50% рынка. Ежегодный оборот превышал 10 тысяч тонн, что составляло от 20 до 25 миллионов долларов в денежном эквиваленте", — сказал эксперт.

Турецкие огурцы уступали по количеству только Ирану и занимали до 30% импорта. Ежегодный оборот составлял от 40 до 70 миллионов долларов в денежном выражении, а в натуральном — от 35 до 65 тысяч тонн.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 3 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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По словам Вострикова, замороженное мясо, субпродукты кур и индеек, а также яблоки и груши занимали небольшую долю импорта и не влияли существенно на рынок РФ.

Новые потенциальные томатные лидеры

Отечественные производители огурцов уже стали лидерами на рынке РФ, их доля достигла 80%, отметил Востриков. По его словам, российские аграрии могут к 2020 году занять лидирующие позиции также и по томатам.

"Чтобы успешно завершить реализацию начатых инвестиционных проектов в сфере тепличного хозяйства российским аграриям потребуется около трех лет. На данный момент в проекты по производству тепличных овощей направлено более 100 миллиарда рублей. По огурцам российские производители уже достигли лидерства. Ими занято 80% рынка", — сказал Востриков.

Продажа томатов. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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"Доля отечественных томатов сегодня составляет от 40 до 50% рынка. Чтобы достичь поставленных целей, необходимо продлить запрет еще на три года. Планируется, что к 2020 году российские производители займут лидирующие позиции на рынке томатов и огурцов", — добавил он.

В среду вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил журналистам, что ограничения на поставки в РФ томатов из Турции могут сохраниться в течение трех-пяти лет, но будут гибкими. А Путин до этого отмечал, что вопрос снятия ограничений на поставки томатов из Турции должен быть увязан с периодом окупаемости затрат российских производителей.

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