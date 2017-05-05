"Платон" отозвал заявку на создание системы контроля веса и габаритов

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Оператор "Платона", компания "РТ-Инвест Транспортные системы", отозвала заявку на создание системы весогабаритного контроля грузовиков, сообщил РИА Новости представитель РТИТС.

"Мы отозвали заявку", — сказал представитель РТИТС, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Источник, знакомый с ходом работы над системой весогабаритного контроля, пояснил агентству, что причиной отзыва заявки оператора "Платона" стала совокупность факторов, в числе которых отсутствие конкретики по созданию системы. При этом переговорный процесс в отношении весогабарита продолжаются и прорабатываются разные варианты создания системы.

Первый замглавы Минтранса Евгений Дитрих в апреле говорил, что Минтранс и Росавтодор разработают концепцию системы весогабаритного контроля грузовиков в РФ к сентябрю. Он отмечал, что рабочие группы, которые создавали для того, чтобы они обсудили все нюансы весогабарита, "сейчас немного забуксовали", в том числе из-за того, что "есть много разных мнений".

В начале апреля правительство РФ уполномочило Минтранс рассмотреть заявку РТИТС, поданную в рамках частной концессионной инициативы, на создание единой системы весогабаритного контроля большегрузов. Госорганы должны были рассмотреть предложение инвестора, и в случае принятия положительного решения о возможности заключения концессионного соглашения информация о проекте могла быть размещена на сайте для проведения торгов. По словам Дитриха, ряд элементов эта заявка не учитывала. У Росавтодора уже есть собственные комплексы весогабаритного контроля и ряд стационарных контрольных постов, которые тоже могут быть интегрированы в систему, говорил он.

Система "Платон" была введена в строй 15 ноября 2015 года. Деньги идут в федеральный дорожный фонд в качестве компенсации за использование трасс грузовиками. Сборы системы по данным на 15 апреля 2017 года превысили 23,5 миллиарда рублей.