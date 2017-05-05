Торгпред в США: три российских вуза и университет Rice будут сотрудничать

ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Три российских нефтегазовых вуза — Уфимский государственный нефтяной технический университет, Альметьевский нефтегазовый институт, Ухтинский государственный технический университет – и крупнейший американский университет по обучению персонала в нефтегазовой отрасли Rice (Хьюстон) при поддержке Торгпредства РФ в США намерены совместно готовить управленческие кадры в энергетике, а также обмениваться студентами и научными наработками, рассказал РИА Новости торгпред РФ в США Александр Стадник.

По его словам, в рамках круглого стола в кампусе Rice стороны договорились к концу мая подготовить и согласовать проект меморандума о намерениях. Как рассказал торгпред, первые результаты взаимодействия вузов стали весьма продуктивными. "Не только я, но и все участники оценивают итоги этой встречи крайне положительно. Некоторые члены российской делегации даже не подозревали, что такое конструктивное взаимодействие с США в современных условиях возможно", — отметил Стадник.

Беседуя с РИА Новости, экс-помощник министра энергетики США, исполнительный директор инициативной группы по энергетике в университете Rice Чарльз Макконнелл подтвердил, что встреча прошла продуктивно, и добавил, что "ещё многое предстоит сделать".

Заинтересованность в участии в проекте уже выразили крупнейшие российские нефтяные компании "Лукойл" и "Татнефть", представители которых присутствовали на круглом столе. "Сотрудничество в области подготовки студентов предполагается строить на базе онлайн-курса Rice — "Лидерство в энергетике". Речь идёт о людях, которые в будущем будут принимать стратегические решения в нефтегазовой отрасли, нефтехимии, электроэнергетике, исходя из новейших разработок и методик", — рассказал Стадник.

Кроме того, предполагается строить взаимодействие через ряд государственных программ, уже существующих в России. В частности, планируется продумать варианты подключения этой инициативы к программе по отбору иностранных граждан для обучения в российских вузах, а также к программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. Желание участвовать в программе взаимодействия изъявили ряд других нефтегазовых университетов РФ, встреча с представителями Rice планируется этим летом.

Круглый стол по сотрудничеству в области подготовки управляющих кадров в энергетике проходил на полях OTC — крупнейшей международной выставки-конференции по нефтегазовым технологиям. Кроме него российская торговая миссия провела ряд других встреч с участниками мировой нефтегазовой отрасли. На выступлении в рамках круглого стола торгпред также рассказал о мерах, которые предпринимает Россия для борьбы с коррупцией.