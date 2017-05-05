Токио, Пекин и Сеул согласовали борьбу с протекционизмом

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Финансовые власти Японии, Китая и Южной Кореи по итогам трехсторонней встречи приняли соглашение о борьбе с протекционизмом, четкая формулировка о противостоянии которому была под давлением США исключена из итогового коммюнике саммита финансовой G20, передает агентство Рейтер.

Саммит финансовой G20 прошел 17-18 марта в немецком Баден-Бадене. Одной из важнейших тем встречи была глобальная торговля. В своем итоговом совместном коммюнике "двадцатка" не выразила четкой поддержки свободной международной торговле и противостоянию протекционизму на фоне позиции США.

"Мы будем противостоять всем формам протекционизма", — говорится в заявлении министров финансов и глав ЦБ Японии, Китая и Южной Кореи, встретившихся в Иокогаме.

Как сообщает агентство, именно эта строчка под давлением Вашингтона была удалена из коммюнике G20.