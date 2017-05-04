Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в четверг из-за опасений сохранения глобального переизбытка "черного золота"; нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.24 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,96% — до 48,27 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов нефть марки Brent достигала значения 48,17 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 5,1% — до 45,38 доллара за баррель.