Медведев отметил "существенный шаг вперед" в реализации "майских указов"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Правительство за последние годы сделало "существенный шаг вперед" в реализации "майских указов" президента, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе в ходе совместного заседания Государственного совета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России.

"Степень реализации каждого из проектов разная, но тем не менее позволяет говорить о том, что по всем трём направлениям деятельности мы всё-таки за последние годы сделали существенный шаг вперёд", — сказал он.

Руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов в ходе заседания госсовета сказал, что из 179 поручений в рамках исполнения "майских указов" президента РФ Владимира Путина ОНФ считает исполненными 35, 100 поручений исполнены частично и требуют доработки, не исполнено 44 поручения.

"Майские указы" — широкая программа развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году сразу после вступления в должность президента, исполняя свои предвыборные обещания. Спустя год после подписания указов правительство отчиталось, что выполнило их чуть более чем на две трети. В проекте федерального бюджета на 2016 год на реализацию этих указов предусмотрено 676,1 миллиарда рублей.