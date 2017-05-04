Медведев отметил "существенный шаг вперед" в реализации "майских указов"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Правительство за последние годы сделало "существенный шаг вперед" в реализации "майских указов" президента, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе в ходе совместного заседания Государственного совета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России.
Руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов в ходе заседания госсовета сказал, что из 179 поручений в рамках исполнения "майских указов" президента РФ Владимира Путина ОНФ считает исполненными 35, 100 поручений исполнены частично и требуют доработки, не исполнено 44 поручения.
"Майские указы" — широкая программа развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году сразу после вступления в должность президента, исполняя свои предвыборные обещания. Спустя год после подписания указов правительство отчиталось, что выполнило их чуть более чем на две трети. В проекте федерального бюджета на 2016 год на реализацию этих указов предусмотрено 676,1 миллиарда рублей.