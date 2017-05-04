Россия намерена продлить соглашение о сокращении добычи нефти

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. РФ проводит финальные переговоры с партнерами по венским договоренностям и склоняется к продлению соглашения о сокращении добычи нефти, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сейчас мы проводим финальные переговоры по данной теме с нашими партнерами и склоняемся в сторону целесообразности продления", — сказал Новак.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято в Вене 25 мая.