НБКИ: заемщики микрофинансовых институтов возвращаются в банки

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Темпы прироста портфеля займов, предоставленных микрофинансовыми институтами (микрокредитные и микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, ломбарды и так далее), в первом квартале 2017 года стали самыми низкими с 2015 года, что свидетельствует о том, что население "возвращается" в банки, считает гендиректор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин.

"Темпы роста портфеля микрофинансовых займов падают уже второй квартал подряд. Вкупе с ростом банковского необеспеченного кредитования, это свидетельствует о том, что многие заемщики микрофинансовых институтов после перерыва в несколько лет "возвращаются" в банки", — приводит НБКИ слова Викулина.

"В последние годы эти граждане не могли рассчитывать на банковские кредиты, прибегая, в том числе, к услугам микрофинансовых организаций. Однако теперь банки постепенно восстанавливают "докризисный" аппетит к риску, и находят возможности для наращивания выдачи потребительских кредитов и привлечения, в том числе, и тех клиентов, которые последние годы кредитовались в микрофинансовых институтах", — добавил он.

Динамика объема портфеля займов, рассчитанная НБКИ, свидетельствует, что по состоянию на 1 апреля 2017 года суммарный объем предоставленных населению займов составил 129,5 миллиарда рублей, увеличившись за 1 квартал 2017 года на 7,3%.

При этом в первом квартале 2017 года росли только объемы выданных микрозаймов (займов "до зарплаты") – на 15,2% до 64,4 миллиарда рублей. В то же время объем займов на покупку потребительских товаров (целевые займы) практически остался неизменным – рост на 0,5% до 65,2 миллиарда рублей. Соответственно, произошли изменения и в структуре портфеля займов: доля микрозаймов стремительно выросла на 4,7 процентного пункта до 49,7%, и, фактически, "догнала" займы на покупку потребительских товаров (50,3%).

Средний размер займа на покупку потребительских товаров снизился на 11,9% и составил 15,9 тысячи рублей. Средний размер микрозайма за квартал не изменился и составил 10,5 тысячи рублей.