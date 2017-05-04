Бразилия разрешила инвесторам быть операторами проектов в "подсолевом" слое

МЕХИКО, 4 мая — РИА Новости. Поправки к закону, разрешающие иностранным инвесторам быть операторами нефтегазовых месторождений в "подсолевом" слое на шельфе Бразилии, вступили в силу, говорится в сообщении государственной компании Petrobras.
Petrobras должен будет в течение 30 дней после публикации списка предлагаемых участков сообщить о своей заинтересованности в них, в противном случае блоки будут выставлены на аукцион, в котором компания может участвовать наравне с остальными.
В случае если Petrobras воспользуется своим преимущественным правом. Компания может сама решать, вступать ли ей в консорциум с победителем торгов (с долей госкомпании минимум 30%), или отказаться от этого.
На середину 2017 года запланированы торги по четырем участкам в "подсолевой" зоне на шельфе, один из которых будет прилегать к участку Carcara на блоке BM-S-8 в бассейне Santos. Petrobras, с ее самым высоким среди мировых нефтяных компаний уровнем задолженности, не обладает достаточными финансами для приобретения новых месторождений.