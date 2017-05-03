Дворкович заявил, что в России снимут запрет на работу турецких граждан

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 3 мая — РИА Новости. Запрет на работу турецких граждан в России будет снят, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Все секторальные ограничения, связанные с конкретными отраслями, рабочей силой, и сельхозпродукцией, кроме томатов", — сказал Дворкович.

Он отметил, что решения по снятию взаимных ограничений будут синхронными. "Они будут работать по визам. Будут списки, по которым будет безвизовый режим, и будут сняты ограничения на работу, на работу по рабочим визам", — добавил Дворкович.

В рамках специальных экономических мер в отношении Турции, введенных после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик, с 1 января 2016 года компаниям, находящимся под юрисдикцией Турции или контролируемым турецкими гражданами, было запрещено выполнять в России ряд видов работ и услуг.

Запрет коснулся строительства зданий и инженерных сооружений, деятельности в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, исследований и анализа, деятельности туристических агентств, гостиниц, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также обработки древесины. При этом он не применялся к ранее заключенным контрактам.

Кроме того, с 1 января 2016 года российским работодателям было запрещено нанимать работников из числа граждан Турции. Во исполнение данного указа правительство РФ утвердило перечень компаний, на которые не распространяется это ограничение. Изначально в нем были 53 компании.