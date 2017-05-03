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Экономика

Диагноз по интернету: будут ли российские врачи лечить дистанционно

19:1903.05.2017
(обновлено: 19:53 03.05.2017)
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© Fotolia / ElnurОнлайн медицинаОнлайн медицина
© Fotolia / Elnur

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Чуть менее двух лет осталось на то, чтобы подключить абсолютно все российские больницы к интернету – такую задачу поставил президент в конце прошлого года.

Нижний Новгород. Архивное фото
© Фото : Администрация г.Нижнего Новгорода
В Нижегородской области увеличат число высокотехнологичных больниц

Сейчас высокоскоростной доступ в сеть получили уже около 66% больниц и поликлиник. В 2017 году на эти цели выделят еще 5 млрд рублей, сообщил 3 мая глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Одним из приоритетов в здравоохранении на 2017 год президент назвал повсеместное внедрение телемедицины. Выйдя в онлайн российские медучреждения смогут использовать возможности телемедицины по-максимуму: уже сейчас врачи могут дистанционного взаимодействовать между собой, отправляя коллегам, например, результаты исследований и клинические данные.

Пока из телемедицинской цепочки "врач-врач" пациенты исключены, но в 2017 году должен появиться закон, по которому врачи смогут оказывать пациентам услуги по интернету.

Разгрузка бюджета

Компенсировать недостаток врачей в отдаленных районах – одно из главных преимуществ телемедицины. Врачи в маленьком городе или поселке смогут быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник. Пациенты же – дистанционно обратиться в крупный медицинский центр за консультацией.

Вооруженные коммуникационными технологиями врачи смогут нести большую нагрузку. А вот нагрузка на бюджет, наоборот, снизится. Подсчитано, например, что при удаленном общении с врачом затраты бюджетных средств на одного пациентам с симптомами ОРЗ составят лишь 50% от суммы, в которую обходится посещение поликлиники.

© Fotolia / Photographee.euОнлайн-консультация с доктором
© Fotolia / Photographee.eu
Онлайн-консультация с доктором

Правовые препятствия

Отсутствие правовой базы —  главный камень преткновения для развития телемедицины в России. Сейчас оказывать врачебные услуги удаленно, как и ставить диагнозы на основании дистанционных консультаций, законодательно запрещено.

Председатель федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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ФОМС: телемедицина может попасть в базу обязательного медстрахования

Внесенный в середине апреля в Госдуму законопроект Минздрава фактически разрешает врачам оказывать медуслуги дистанционно и назначать лечение по результатам дистанционной связи с пациентами. По словам замминистра здравоохранения  Татьяны Яковлевой, тарифы за телемедицинские консультации врачей уже включены в полисы ОМС.

Как ожидается, законопроект вызовет среди депутатов ожесточенные споры.

Скептики убеждены, что нельзя разрешить ставить диагноз удаленно, без очной встречи пациента с врачом.А сторонники указывают: главное определиться, в каких ситуациях врач имеет право принимать решение на основе дистанционной консультации, а в каких нет.

Пациент всегда врет

Разрешать диагностику по интернету опасно, считает Валерий Столяр, заведующий кафедрой медицинской информатики и телемедицины РУДН, руководитель центра телемедицины и дистанционного обучения "Российских железных дорог".

"Помните, как в сериале Доктор Хаус – пациент всегда врет", — отметил Столяр.

Он указывает на то, что пациент может и сам не понимать, что происходит — расхрабриться, или, наоборот, запаниковать – и о точности поставленного диагноза говорить не придется.

© Fotolia / PhotoSGСтетоскоп на клавиатуре
© Fotolia / PhotoSG
Стетоскоп на клавиатуре

Кроме того, нужно быть уверенным, что данные, которые идут с приборов — объективно правильные. Точность измерений, передаваемых врачу дистанционного, и от пациента.

"Например, нельзя ноги скрещивать нельзя, когда меряете давление – далеко не каждый об этом знает", — приводит пример Столяр.

Разумные ограничения

По мнению эксперта, целесообразно разрешить удаленные консультации "врач-пациент" для определенных категорий больных – прежде всего, с хроническими заболеваниями, например, диабетом.

Телемедицина
© Fotolia / agenturfotografin
Телемедицина в РФ, или Как помочь детям с сахарным диабетом первого типа

Диабетик не должен без необходимости ходить в клинику, он может измерять все свои параметры дома, регулярно вести электронный дневник, который видит его лечащий врач, считает и Ирина Каргальская, сопредседатель Комитета "Пациентоориентированная телемедицина" Всероссийского союза пациентов.

"Доктор дистанционно мониторит его состояние, и если оно ухудшается, вызывает на очный осмотр", — поясняет она 

По ее мнению, дистанционные консультации должны быть доступны, в первую очередь, тем пациентам, которые уже находятся на лечении, и тем, которые хотят получить медицинскую помощь, но не могут, так как на месте им не могут поставить диагноз. Таких ситуаций особенно много в онкологии.

© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Врач за компьютером

Обратиться в крупный центр

Например, чтобы попасть к районному онкологу уйдет два-три месяца. Далее – обследования, а это еще время, приводит пример Каргальская.

"Проконсультировавшись напрямую с районным врачом по профилю, дистанционно пациенты могут обратиться в федеральный центр, прислав свои документы. И получить консультацию без поездки туда, траты денег и времени", — поясняет она.

Для жителей отдаленных населенных пунктов должна быть возможность любой телемедицинской консультации, считают эксперты. Кроме того, дистанционный мониторинг необходим детям первого года жизни.

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