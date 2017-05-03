Сборная России примет участие в форуме талантов на Тайване

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российская команда примет участие в международном конкурсе "Азиатско-Тихоокеанский форум талантов" (2017 Asia-Pacific Forum for Science Talented), который пройдет на Тайване 29 июня — 8 июля.

Организатором форума, темой которого в этом году объявлено "Воображение и будущие ученые", выступает министерство образования Тайваня.

В форуме принимают участие школьники стран АТР, а также стран Европы — всего около 20 стран. В команду лучших российских школьников вошли учащиеся из разных городов страны, в которых работают предприятия "Еврохим", СГК и СУЭК.

Как сообщает пресс-служба СУЭК, ребята были отобраны из более, чем 150 заявок, поступивших на конкурс.

Поездку на международный конкурс российской сборной профинансирует Фонд Андрея Мельниченко —основного акционера компаний "Еврохим", СГК, и СУЭК.

Фонд Андрея Мельниченко также организует и финансирует конкурсное участие школьников Сибири в Детском научном лагере Московского государственного университета "Ланат".