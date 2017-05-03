Путин обсудил с Эрдоганом снятие барьеров, мешающих торговле и инвестициям

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 3 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 3 мая 2017

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 3 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил снятие ограничений, мешающих расширению торговых обменов, а также возможность перевода взаимных расчетов на нацвалюты.

"Особое внимание уделили взаимодействию в экономической сфере, снятию ограничений и барьеров, мешающих расширению торговых и инвестиционных обменов, коснулись возможности перевода взаимных расчетов на национальные валюты", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции.

По словам Путина, "важно, что удалось прекратить падение взаимной торговли".

"В первые месяцы этого года было зафиксирован небольшой рост товарооборота, около 3%", — сказал Путин.