Объём финансирования АПК Ямала в 2017 году составит шесть миллиардов рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Объём финансирования АПК Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2017 году составит 6 миллиардов рублей, из них 1,6 миллиарда рублей будут направлены на субсидии сельхозпредприятиям, сообщает в среду правительство региона.

"Объём финансирования всего АПК на нынешний год составит 2,6 миллиарда рублей, из них 1 миллиард 609 миллионов – на субсидии сельхозпредприятиям. Ямальские власти ежегодно выделяют на поддержку агропрома внушительные средства, в том числе на строительство нового благоустроенного жилья на селе, восстановление фактории для коренных северян, создание за счёт бюджета животноводческих ферм, убойных комплексов, тепличных хозяйств", — говорится в сообщении.

За последние пять лет производство мяса северного оленя в сельскохозяйственных организациях Ямала в убойном весе выросло на 61%, молока – на 19%, картофеля – почти на треть, уточняют власти.

Ямал является единственным из российских регионов, который получил право экспорта мяса северного оленя в страны Евросоюза. Начиная с 2008 года, муниципальным предприятием "Ямальские олени" в страны ЕС уже было поставлено более 2 тысяч тонн мяса.

"Основные задачи, которые предстоит решить в ближайшие три года — сохранение традиций и культуры коренного населения, обеспечение безопасности тундры, акваторий и продукции агропромышленного комплекса", – приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина.

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