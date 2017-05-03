Чистая прибыль "ФГ Будущее" в 2016 году составила 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Консолидированная чистая прибыль ПАО "Финансовая группа Будущее" по итогам 2016 года составила 4,5 миллиардов рублей против убытка в размере 6,3 миллиарда рублей в 2015 году, говорится в сообщении компании.

Формирование прибыли по итогам отчетного периода обусловлено существенным ростом операционной прибыли от инвестиционной деятельности в 2016 году, а также снижением прочих расходов, связанных с созданием в 2015 году резерва под обесценение требований к ООО "Внешпромбанку" в размере 7,4 миллиарда рублей.

"Компания продемонстрировала высокие финансовые результаты за 2016 год, показав чистую прибыль на уровне 4,5 миллиардов рулей за счет увеличения процентного дохода на 42% и доходов от инвестиционной деятельности на 106%. Результата удалось достигнуть на фоне одновременно проходящих процессов консолидации негосударственных пенсионных фондов в структуру группы, что потребовало существенных затрат и ресурсов, при этом необходимо отметить, что результаты кампании по привлечению за 2016 год будут отражены в отчетности за 2017 год", — заявила генеральный директор "ФГ Будущее" Марина Руднева.

Активы компании по итогам года выросли на 14,8% до 348,1 миллиарда рублей, собственный капитал на 20,2% — до 55,9 миллиарда рублей. Согласно отчету, по итогам 2016 года компания показала высокие темпы прироста операционной прибыли от инвестиционной деятельности, которая составила 19,4 миллиарда рублей. Рост операционной прибыли на 6,4% по сравнению с 2015 годом преимущественно обусловлен увеличением накопленного купонного дохода по корпоративным облигациям в размере 13,1 миллиарда рублей.

Объем обязательств по Обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и Негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) по итогам отчетного периода составил 260 миллиардов рублей и 25,2 миллиарда рублей, соответственно; суммарный прирост по пенсионным обязательствам по итогам 2016 года составил 33,6 миллиарда рублей или 13,3%.

В сообщении также отмечается, что по итогам 2016 года результат от пенсионной деятельности составил 9,6 миллиарда рублей или на 10% ниже уровня 2015 года, что обусловлено уменьшением взносов и увеличением выплат по пенсионной деятельности.