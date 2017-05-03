Болгария поддержала предложения "Газпрома" по антимонопольному делу с ЕК

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Министерский совет Болгарии поддержал предложения "Газпрома" по урегулированию антимонопольного дела, предварительно одобренные Еврокомиссией, говорится в заявлении правительства балканской страны.

"После проведения тщательного анализа Министерский совет (Болгарии — ред.) поддержал мнение Еврокомиссии по предложениям "Газпрома"… болгарская сторона принимает предложение о завершении дела в соответствии со статьей 9 Регламента (ЕС) №1/2003, так как одобренные ЕК предложения предлагают быстрое и надежное решение проблем, связанных с опасениями о злоупотреблении "Газпромом" доминирующим положением", — сообщается в заявлении на сайте болгарского правительства.

"Считаем, что предложения должны создать модель равноправных переговоров с "Газпромом" и четкий объективный механизм контроля, в том числе по урегулированию споров, который гарантировал бы соблюдение рыночных принципов", — указывается в заявлении.

Вместе с тем отмечается, что хотя в нынешнем своем виде предложения "Газпрома", несомненно, являются шагом на пути к вышеуказанному, однако "они должны претерпеть существенные изменения в связи с множеством неопределенностей". Согласно заявлению, заинтересованные болгарские компании, в том числе "Болгарский энергетический холдинг", "Булгаргаз", "Булгартрансгаз", находятся в постоянном контакте с ЕК для получения дополнительной информации.

"Газпром" в конце 2016 года направил Еврокомиссии итоговые предложения по урегулированию антимонопольного дела, инициированного в 2012 году. ЕК их предварительно одобрила и сейчас проверяет реакцию рынка. Если она будет позитивной, то предложения компании будут окончательно утверждены. "Газпром" берет на себя данные обязательства на восемь лет. Если компания их нарушит, то ЕК сможет наложить штраф в размере до 10% от ее общего мирового оборота без необходимости доказывать нарушение антимонопольных правил ЕС.

Согласно предложениям "Газпрома", компания соглашается исключить из контрактов запрет на трансграничную перепродажу газа, а также привязать цену для Польши, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы к бенчмаркам, причем потребители получат право запускать процесс пересмотра цены, если она будет отличаться от бенчмарка. Помимо этого, Венгрия, Польша и Словакия смогут получать газ на пунктах его поступления в страны Балтии и Болгарию, а "Газпром" обещает не требовать компенсации от Болгарии за отказ от "Южного потока".