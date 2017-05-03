297 точек торговли бахчевыми в Москве разыграли на аукционах с 2015 года

297 точек торговли бахчевыми в Москве разыграли на аукционах с 2015 года

297 точек торговли бахчевыми в Москве разыграли на аукционах с 2015 года

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Право на торговлю на 297 бахчевых развалах Москвы разыграли на электронных аукционах с 2015 года, сообщает mos.ru. В тройку лидеров по количеству реализованных лотов вошли Юго-Восточный (63 объекта), Южный (57 объектов) и Западный (44 объекта) округа столицы.

"Объекты постоянно появляются, поэтому инвесторам надо следить за новыми предложениями и участвовать. С начала этого года реализованы 22 лота в пяти округах. На них претендовали 57 участников. Среднее превышение аукционной стоимости над стартовым значением составило 77,4 процента", — сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Дегтев также сообщил, что на торгах, проведенных в этом году, наибольший интерес у предпринимателей вызывали бахчевые развалы, которые расположены на юге и западе Москвы. В среднем на один лот претендовали от четырех до пяти участников.

Сейчас город проводит аукционы по размещению 25 точек для торговли арбузами и дынями в пяти столичных округах. На них выставлено право ведения торговли на западе, северо-западе, юго-западе столицы и в ТиНАО.

Заявки на участие в торгах принимаются до 19 мая и до 2 июня. Итоги подведут 24 мая и 7 июня соответственно.

Победители аукционов сами устанавливают на участке площадью четыре квадратных метра торговые точки. Они должны соответствовать формату, разработанному в Комитете по архитектуре и градостроительству Москвы. Договор заключается сроком на пять лет с возможностью торговли с августа по октябрь. Сдавать торговую точку в субаренду запрещено.