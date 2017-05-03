В Москве пройдут два крупных аукциона по поставке оборудования для школ

В Москве пройдут два крупных аукциона по поставке оборудования для школ

В Москве пройдут два крупных аукциона по поставке оборудования для школ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Два крупных аукциона на поставку спортивного инвентаря и учебно-лабораторного оборудования для школ Москвы в рамках проекта "Техносфера современной школы" пройдут в мае. Лоты объединяют закупки более 500 городских заказчиков. Новым оборудованием обеспечат около миллиона школьников Москвы, сообщает mos.ru.

По словам начальника управления развития инфраструктуры образования департамента образования Москвы Анны Мельниковой, задача совместных закупок городских заказчиков — в обеспечении московских школ оборудованием по единым образовательным стандартам.

Она отметила, что в системе столичного образования, которая имеет самое большое в городе количество заказчиков, сформирован удобный унифицированный каталог предметов для закупки, а школа-заказчик может выбрать необходимые предметы для реализации своих педагогических задач.

Как подчеркнул руководитель московского департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев, закупки в рамках проекта "Техносфера современной школы" стали первым примером качественного нормирования, обеспечивающего эффективное выполнение требований к современному образованию.

Он также пригласил отечественных производителей более активно участвовать в закупочных процедурах Москвы. "Для производителей школьного оборудования закупки в рамках этого проекта — хороший шанс пополнить свой портфель заказов. Им необходимо воспользоваться", — отметил Дегтев.