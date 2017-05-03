"Роснефть" снизила среднюю добычу нефти по сравнению с октябрем 2016 года

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. "Роснефть" в первом квартале 2017 года снизила среднюю добычу жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) по сравнению с октябрем 2016 года на немногим более чем 70 тысяч баррелей в сутки, в том числе из-за внешних ограничений, наложенных на российские нефтедобывающие компании, говорится в сообщении "Роснефти".

"Среднесуточная добыча жидких углеводородов снизилась в первом квартале 2017 года по отношению к октябрю 2016 года на немногим более 70 тысяч баррелей в сутки по причине внешних ограничений, наложенных на российские нефтедобывающие компании и неблагоприятных погодных условий",- говорится в сообщении.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято в Вене 25 мая.

Вместе с тем интеграция приобретенных активов и запуск новых проектов во второй половине 2016 года позволили компании увеличить на 13% среднесуточную добычу жидких углеводородов год к году в первом квартале 2017 года (2,2% роста, учитывая операционные показатели "Башнефти" с января 2016 года), отмечается в сообщении.