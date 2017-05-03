"Роснефть" в первом квартале увеличила добычу газа на 2,9%

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. "Роснефть" в первом квартале 2017 года нарастила добычу газа на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 17,21 миллиарда кубометров, сохранив лидерство среди независимых производителей РФ, говорится в сообщении компании.

"В первом квартале 2017 года компания укрепила лидерство по добыче газа среди независимых производителей. Объем добычи газа составила 17,21 миллиарда кубических метров, что на 2,9% выше по сравнению с первым кварталом 2016 года", — говорится в сообщении.

Рост производства обусловлен вводом двух скважин на Северной оконечности месторождения Чайво на острове Сахалин в 2016 году, выходом на проектную мощность Ново-Уренгойской установки комплексной подготовки газа и газового конденсата "Роспана" в августе 2016 года, успешным запуском трех новых скважин на Тюменской свите Ем-Еговского месторождения в первом квартале 2017 года.

Кроме того на показатели повлиял рост добычи газа на Северо-Варьеганском месторождении за счет ввода новых скважин и увеличение сдачи газа с Вань-Еганского месторождения на Тюменскую компрессорную станцию после реконструкции, отмечается в сообщении "Роснефти".