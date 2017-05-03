"Роснефть" в первом квартале нарастила добычу углеводородов на 11,1%

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. "Роснефть" в первом квартале 2017 года увеличила среднесуточную добычу углеводородов на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 5,79 миллиона баррелей нефтяного эквивалента за счет новых активов и развития проектов, говорится в сообщении компании.

"Компания добыла 70,3 миллиона тонн нефтяного эквивалента (5,79 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки) углеводородов в первом квартале 2017 года. Рост среднесуточной добычи составил 11,1% по отношению к первому кварталу 2016 года за счет приобретения активов и развития новых проектов", — говорится в сообщении.

Наибольший вклад в позитивную динамику органической добычи внесли Ванкорский кластер (+10,1%), "Юганскнефтегаз" (+0,7%), "Самаранефтегаз" (+3,2%), "Роспан" (+14,8%), а также начало эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения, добыча на котором началась в сентябре 2016 года, отмечается в сообщении.

"Роснефть" продолжает активное освоение Сузунского и Восточно-Мессояхского месторождений. Продолжаются работы на первом и втором пусковых комплексах установки подготовки нефти, нефтепроводе "Сузун-Ванкор", кустовых площадках и объектах сопутствующей инфраструктуры.

Добыча на Восточно-Мессояхском месторождении составила 0,7 миллиона тонн в первом квартале (1,4 миллиона тонн с начала промышленной эксплуатации). Этому способствовало проведение эффективных геолого-технических мероприятий и применение современных методов интенсификации добычи трудноизвлекаемых запасов, отмечается в сообщении.

В рамках опытно-промышленной разработки Юрубчено-Тохомского месторождения продолжается строительство основных объектов инфраструктуры и обустройства месторождения. Компания ведет активные работы по подготовке Юрубчено-Тохомского месторождения к запуску в промышленную эксплуатацию.