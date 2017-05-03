"Роснефть" в I квартале нарастила эксплуатационное бурение на 9,3%

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. "Роснефть" в первом квартале 2017 года нарастила объем эксплуатационного бурения на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 2,278 миллиона метров, говорится в сообщении компании.
"В первом квартале 2017 года компания нарастила эксплуатационное бурение на 9% по сравнению с первым кварталом 2016 года до 2,3 миллиона метров в соответствии с установленным на год целевыми показателями",- говорится в сообщении.
Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки составляет порядка 60%. Ввод новых скважин в эксплуатацию был увеличен на 23% по сравнению с первым кварталом 2016 года с сохранением доли горизонтальных скважин на уровне 32%, отмечается в сообщении.
"Роснефть" в 2017 году приступила к программе сейсморазведки в новом для себя регионе, расположенном на полуострове Таймыр. В настоящее время на участках выполняется сейсморазведка 2Д в объеме более 2,5 тысячи погонных километров.
"Также "Роснефть" увеличивает объемы поисково-разведочного бурения в новых и традиционных регионах нефтедобычи. Завершены испытанием 24 поисково-разведочные скважины с успешностью 79%. Открыто восемь новых месторождений и одна залежь", — также говорится в сообщении.