"Роснефть" в I квартале увеличила поставки нефти в восточном направлении

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. "Роснефть" в первом квартале 2017 года поставила 11,3 миллиона тонн нефти в восточном направлении против 10,9 миллиона тонн годом ранее, говорится в сообщении компании.

"Компания продолжает диверсифицировать поставки нефти между западным и восточным направлениями: отгрузки ресурса в восточном направлении в первом квартале 2017 года выросли до 11,3 миллиона тонн по сравнению с 10,9 миллиона тонн в первом квартале 2016 года", — говорится в сообщении.

В начале 2017 года "Роснефть" и китайская CNPC подписали дополнительное соглашение об увеличении поставок нефти транзитом через территорию Казахстана и продлении срока действия действующего с 2013 года контракта до конца 2023 года.

"В соответствии с соглашением, объем поставок в данном направлении достигнет 91 миллиона тонн за десятилетний период, что позволит и дальше планово наращивать продажи в высоко маржинальном азиатском направлении", — говорится в сообщении.