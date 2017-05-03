На поддержку аграриев в Югре направят более 1,4 млрд рублей в 2017 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мая — РИА Новости. В 2017 году на поддержку сельхозпроизводителей в Ханты-Мансийском автономном округе в рамках госпрограммы планируется направить 1,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в региональном департаменте промышленности.

"На государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2017 году запланировано 1,43 миллиарда рублей, в том числе из средств бюджета автономного округа — 1,4 миллиарда", — рассказали в профильном ведомстве.

В департаменте также уточнили, что в настоящее время в Югре предоставляется более 70 видов господдержки стимулирования предприятий и организаций, занимающихся производством, переработкой и дальнейшей реализацией на территории автономного округа сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Отмечается, что с начала 2017 года в регионе появилось 5 новых хозяйств, а общее число зарегистрированных фермерских хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, приближается к 800 единицам. При этом объем инвестиций в проекты АПК, по прогнозам департамента, ожидается немногим ниже прошлогоднего.

"Объем инвестиций в проекты агропромышленного комплекса в 2016 году составил 200 миллионов рублей. Это кредиты, взятые в коммерческих банках, гранты на развитие крестьянских хозяйств и семейных животноводческих ферм, а также на обновление материально-технической базы. На 2017 год объем инвестиций прогнозируется в объеме 167,8 миллионов рублей", — заявили в департаменте промышленности Югры.

В ведомстве также подчеркнули, что в настоящее время регион на 50% обеспечивает себя рыбной продукцией и на 48% — картофелем.

Рост производства сельскохозяйственной продукции в автономном округе связывают со строительством ряда агрокомплексов. Так, в деревне Ярки Ханты-Мансийского района к I кварталу 2019 года планируется ввод в эксплуатацию второй очереди тепличного комплекса более чем на 5 гектаров, который позволит расширить географию поставок овощной продукции в Югре. Аналогичный комплекс будет возведен в городе Лангепасе, где в настоящее время ведется организационная работа, предшествующая строительству.

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