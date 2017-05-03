Рост ВВП России в первом квартале составил 0,2-0,4% по оценке ЦБ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости/Прайм. Рост ВВП РФ в первом квартале 2017 года составил 0,2-0,4%, при этом с учетом устранения календарного фактора рост показателя был бы близок к 1%, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Экономика".

"По оценкам Банка России, годовой прирост ВВП в первом квартале 2017 года составил 0,2-0,4%, при этом с учетом устранения календарного фактора прирост показателя был бы близок к 1%", — сообщил ЦБ.

Рост ВВП в годовом сопоставлении обеспечивался активизацией инвестиционной активности, увеличением экспорта и восстановлением запасов материальных оборотных средств, пояснил регулятор. При этом пересмотр текущей оценки годового темпа прироста ВВП вниз по сравнению с прогнозом, опубликованным в мартовском выпуске доклада о денежно-кредитной политике (0,4–0,7%), является техническим и обусловлен уточнением базы сравнения в связи с актуализацией Росстатом квартальных данных по ВВП за 2014–2016 годы, отметили в ЦБ.

"Во втором квартале, по оценкам, показатели как потребительского, так и инвестиционного спроса продолжат восстанавливаться. В результате темп прироста ВВП по сравнению с предыдущим кварталом с устранением сезонного и календарного факторов, как и в первом квартале, составит 0,3-0,5%", — ожидают в Банке России.

Официальный прогноз Банка России на 2017 год, изложенный в докладе о денежно-кредитной политике, предполагает рост ВВП на 1-1,5%.

В апреле глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ по итогам первого квартала в 0,4% с исключением календарного фактора и ожидает ускорения темпов экономического роста в годовом выражении в течение последующих кварталов.