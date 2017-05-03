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Экономика

Международный конгресс по кардиологии стартует в Тюмени 24 мая

12:1503.05.2017
(обновлено: 12:17 03.05.2017)
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© Фото предоставлено Тюменским кардиологическим научным центромФилиал Томского НИМЦ Тюменский кардиологический научный центр.Филиал Томского НИМЦ Тюменский кардиологический научный центр.
© Фото предоставлено Тюменским кардиологическим научным центром

На три дня Тюмень станет центром международной науки: с 24 по 26 мая здесь в восьмой раз будет проходить Международный конгресс "Кардиология на перекрестке наук". Организатором крупной научной встречи ежегодно выступает Тюменский кардиологический научный центр.

Впервые в рамках форума состоится презентация возможностей Томского национального исследовательского медицинского центра, который был создан в 2016 году по инициативе Федерального агентства научных организаций. Сегодня это крупнейший в России исследовательский центр, в состав которого входят томские академические институты медицинского профиля, в том числе Тюменский кардиологический научный центр. Благодаря объединению крупных институтов и интеграции научного потенциала проводятся исследования от "гена до поведения человека", растут наукометрические показатели, количество патентов, диссертаций, грантов, внедренных разработок. Особое внимание ученые Томского НИМЦ уделяют превентивной медицине, когда заболевания выявляются на ранних стадиях — это позволяет назначать своевременное лечение и избегать тяжелых осложнений. На предстоящем конгрессе каждый институт представит свои достижения и разработки, в научной программе — лекции и доклады ведущих кардиологов, онкологов, генетиков, акушеров и гинекологов, психиатров, фармакологов. Тюмень посетят известные во всем мире российские ученые, академики РАН Евгений Чойнзонов, Ростислав Карпов, Валерий Пузырев (г.Томск). Новейшие научные исследования и медицинские разработки также представят ведущие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хабаровска, Кемерово — всего более 50 лекторов.

"Выражение "лечить больного, а не болезнь" по-прежнему не теряет своей актуальности, именно мультидисплинарный подход позволяет добиваться результатов в диагностике и лечении пациентов. Сегодня мы создаем новые технологии для улучшения жизни и здоровья людей на основе своих научных исследований. Наш конгресс — это уникальная площадка для обмена опытом, где можно напрямую пообщаться с учеными мирового уровня. Мы всегда рады приветствовать коллег у нас в кардиоцентре, на нашей тюменской земле, многие лекторы приезжают уже не в первый раз"", — отмечает директор Тюменского кардиологического научного центра, профессор, заслуженный деятель науки РФ Вадим Кузнецов. Большая часть докладов тюменских врачей на конгрессе будет посвящена применению высокотехнологичных методов диагностики и лечения. Одним из первых в России Тюменский кардиоцентр начал широко применять так называемые катетерные технологии — малотравматичные операции без большого хирургического вмешательства. C их помощью в год здесь спасают 400 тюменцев с острым инфарктом миокарда.

© Фото предоставлено Тюменским кардиологическим научным центромДиректор, профессор, заслуженный деятель науки РФ Вадим Анатольевич Кузнецов
© Фото предоставлено Тюменским кардиологическим научным центром
Директор, профессор, заслуженный деятель науки РФ Вадим Анатольевич Кузнецов

О зарубежных исследованиях в медицине расскажут руководитель кафедры и отделения кардиологии Медицинского Университета Лодзи, главный редактор "Польского журнала кардиологии", профессор Ярослав Каспжак (Польша); руководитель отделения сердечно-сосудистых заболеваний Института кардиологии больницы Фундени, профессор Йоан Мирча Коман (Румыния); руководитель отделения кардиологии Института клинической и экспериментальной медицины, профессор Джозеф Кауцнер (Чехия) и другие. Научный и организационный комитет возглавляют академики и члены-корреспонденты РАН.

За восемь лет международный конгресс в Тюмени завоевал интерес большой представительной аудитории: каждый год познакомиться с новостями в науке и медицине сюда приезжают около 1000 человек — это врачи из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Пермского края и других регионов России.

Главные задачи конгресса остаются неизменными — это обмен опытом и новые перспективы сотрудничества в сфере оказания медицинской помощи между российскими и зарубежными специалистами. В целом усилия врачей и ученых сегодня направлены на повышение качества оказания медицинской помощи и снижение смертности в России.

В рамках форума состоятся ХII Международный симпозиум по эхокардиографии и сосудистому ультразвуку, ХXIV ежегодная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы кардиологии", конкурс докладов молодых ученых, выставка медицинского оборудования и научной литературы.

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