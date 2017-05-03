СМИ: из кассы банка "Пересвет" пропали более пяти млрд рублей

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Временная администрация по управлению банком "Пересвет" перед началом санации обнаружила пропажу более пяти миллиардов рублей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в банковских кругах.
По словам одного из собеседников газеты, деньги выдавались под расписки и под отчет, однако в банк не возвращались. Администрация не смогла установить, кто получал деньги, поскольку обнаруженные документы о выдаче средств не были подписаны.
Отмечается, что факт недостачи указан в отчете аудитора банка, компании "Развитие бизнес-систем", однако сумма в нем не уточняется.
Объем финансирования за счет кредита ЦБ составит 66,7 миллиарда рублей.