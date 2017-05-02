Резервный фонд за апрель вырос до 931,25 млрд рублей

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Резервный фонд РФ за апрель увеличился в рублевом выражении на 2%, до 931,25 миллиарда рублей, в долларах вырос на 0,9%, до 16,34 миллиарда долларов, сообщил во вторник Минфин.

По состоянию на 1 апреля объем Резервного фонда составлял 912,95 миллиарда рублей, что было эквивалентно 16,19 миллиарда долларов.

При этом остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда на 1 мая, как и на 1 апреля, составили: 7,62 миллиарда долларов, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2016 года по 30 апреля 2017 года составила 0,02 миллиарда долларов, что эквивалентно 1,41 миллиарда рублей.

Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 30 апреля 2017 года составила отрицательную величину — минус 40,88 миллиарда рублей.