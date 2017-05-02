Путин заявил, что Германия остается ведущим экономическим партнером России

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи. 2 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи. 2 мая 2017

СОЧИ, 2 мая – РИА Новости. Германия остается ведущим экономическим партнером России, в начале 2017 года товарооборот между странами вырос более чем на 40%, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Россия стремится выстраивать сотрудничество с Федеративной Республикой Германией на принципах взаимной выгоды, уважения, равноправия и учета интересов друг друга. Несмотря на известные политические сложности и колебания глобальной экономической конъюнктуры, ФРГ остается ведущим внешнеполитическим экономическим партнером нашей страны", — сказал Путин.

Он обратил внимание на рост товарооборота между странами.

"Говоря о положении дел в двусторонней торговле, мы с удовлетворение констатировали наметившийся рост товарооборота: за январь-февраль его объем увеличился на 43%. Отмечу, что ФРГ является крупнейшим покупателем российского природного газа, поставки из России покрывают почти 35% потребностей немецкого рынка", — добавил президент России.