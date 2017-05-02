Китай может прекратить экспорт российского меда

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Китай может прекратить экспорт продукции пчеловодства из РФ, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Сообщается, что в Россельхознадзор поступают обращения главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) о выявлении несоответствий российского меда санитарным требованиям Китая. Так, продукция пчеловодства, не отвечающая требованиям, была экспортирована с предприятий Алтайского края.

Китайская сторона сообщила ведомству, что при проведении лабораторных исследований выявлено наличие остатков веществ, запрещенных для использования в Китае.

"AQSIQ проинформировал Россельхознадзор, что в случае повторных выявлений китайской стороной нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм может быть введен полный запрет на экспорт продукции из Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По имеющейся в Россельхознадзоре информации, ветеринарная служба Алтайского края не проводит региональный ветеринарный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в меде. Отмечается, что это не позволяет в полной мере осуществить контроль за российскими предприятиями — экспортерами.

"Россельхознадзор обращает внимание на необходимость неукоснительного выполнения требований КНР при экспорте пчеловодческой продукции, а также проведения мониторинговых исследований продукции по показателям безопасности", — отмечает ведомство.