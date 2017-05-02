Донской назвал "концом сланцевой эры" указ Трампа о добыче нефти на шельфе

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Указ президента США Дональда Трампа о расширении добычи нефти и газа на шельфе США знаменует конец эры добычи сланцевой нефти, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Конец сланцевой эры. Трамп подписал 28 апреля новую пятилетнюю программу лицензирования континентального шельфа США для акватории Аляски, средней и южной Атлантики, Мексиканского залива. Это значит, что новая администрация делает ставку на шельфовую добычу, несмотря на существенно больший объем затрат по сравнению с проектами добычи сланцевой нефти", — написал Донской на своей странице в Facebook.

"Это означает, что шельф — однозначный приоритет, именно поэтому против шельфовых проектов в России были установлены внешнеполитические барьеры. Последний пример — решение Минфина США по ведению Exxon Mobil буровых работ в рамках ее СП с "Роснефтью", — добавил он. На прошлой неделе Трамп подписал указ, призванный расширить добычу нефти и газа на шельфе США.

Указ предписывает пересмотреть текущий план разработки континентального шельфа и воздержаться от дальнейшего расширения морских заповедников. Речь идет почти о 7 миллионах квадратных километров, находящихся в ведении министерства внутренних дел, которое в США в том числе занимается вопросами землепользования и природными ресурсами. На этой территории, по подсчетам министерства, может находиться до 90 миллиардов баррелей нефти и до 9 триллионов кубометров газа. В настоящее время на почти всей территории этого шельфа запрещена добыча нефти и газа.

"В настоящее время континентальный шельф США обеспечивает 18% добычи нефти и 4% добычи природного газа. Из 6,9 миллионов квадратных километров континентального шельфа США только 68 тысяч квадратных километров лицензированы и только на 18 тысячах квадратных километров (885 лицензионных участков) ведется их добыча. Приблизительно 97% всех лицензионных участков находится в Мексиканском заливе", — написал Донской.

Он отметил, что ресурсный потенциал всего континентального шельфа США оценивается в 12,3 миллиарда тонн неоткрытой технически извлекаемой нефти и 9,3 триллиона кубометров неоткрытого технически извлекаемого природного газа (в Мексиканском заливе на площади 647 тысяч квадратных километров — 6,6 миллиарда тонн и 4 триллиона кубометров соответственно).