Промышленный PMI в Китае по версии Caixin замедлился до 50,3 пункта

ПЕКИН, 2 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в апреле замедлился до 50,3 пункта, свидетельствуют данные независимого исследования делового издания Caixin.
Снижение индекса обусловлено замедлением темпа роста новых заказов.
В воскресенье государственного статистического бюро Китая опубликовало данные по индексу деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики страны в апреле. Согласно этим данным, индекс в апреле замедлился до 51,2 пункта.