Промышленный PMI в Китае по версии Caixin замедлился до 50,3 пункта

ПЕКИН, 2 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в апреле замедлился до 50,3 пункта, свидетельствуют данные независимого исследования делового издания Caixin.

В апреле PMI в сфере промышленности КНР, по версии Caixin, составил 50,3 пункта, что на 0,9 пункта ниже значения марта.

Снижение индекса обусловлено замедлением темпа роста новых заказов.

В воскресенье государственного статистического бюро Китая опубликовало данные по индексу деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики страны в апреле. Согласно этим данным, индекс в апреле замедлился до 51,2 пункта.