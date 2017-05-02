АвтоВАЗ уходит на каникулы до 10 мая

Автомобили на стоянке у завода ОАО АвтоВАЗ в Тольятти. Архивное фото

Автомобили на стоянке у завода ОАО АвтоВАЗ в Тольятти. Архивное фото

САМАРА, 2 мая — РИА Новости. АвтоВАЗ уходит на плановые каникулы, конвейер возобновит работу 10 мая.

"Со 2 по 8 мая завод уйдет на неделю в плановый корпоративный отпуск. Предприятие возобновит работу в обычном режиме с 10 мая", — сообщили РИА Новости в пресс-центре автозавода.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" в 2017 году перенесет часть каникул с января на май. С начала 2015 года одна неделя от корпоративного отпуска добавлялась к новогодним каникулам, завод приступил к работе во второй половине января. Сотрудники предприятия сами попросили перенести неделю отпуска на май.

"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании. Доля альянса Renault-Nissan в совместном предприятии составляет 67,13%, "Ростеха" — 32,8%.