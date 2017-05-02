АвтоВАЗ уходит на каникулы до 10 мая

САМАРА, 2 мая — РИА Новости. АвтоВАЗ уходит на плановые каникулы, конвейер возобновит работу 10 мая.
"Со 2 по 8 мая завод уйдет на неделю в плановый корпоративный отпуск. Предприятие возобновит работу в обычном режиме с 10 мая", — сообщили РИА Новости в пресс-центре автозавода.
"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании. Доля альянса Renault-Nissan в совместном предприятии составляет 67,13%, "Ростеха" — 32,8%.