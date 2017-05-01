"Газпром" за январь-апрель нарастил добычу газа на 13%

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости/Прайм. "Газпром" в январе-апреле 2017 года, по оперативным данным, увеличил добычу газа на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 162,6 миллиарда кубометров газа, говорится в сообщении компании.

"По оперативным данным, с 1 января по 30 апреля 2017 года Группа "Газпром" добыла 162,6 миллиарда кубических метров газа — на 13% или на 18,7 миллиарда кубических метров газа больше, чем в январе–апреле 2016 года", — говорится в сообщении.

План по добыче "Газпрома" на 2017 год утвержден в объеме 430,44 миллиарда кубов газа, что на 2,7% выше уровня прошлого года, когда добыча газа составила 419,1 миллиарда кубических метров, сообщал ранее заместитель председателя правления компании Всеволод Маркелов в интервью корпоративному журналу.