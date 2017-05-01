"Газпром" увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья с 1 января по 30 апреля 2017 года вырос на 14,9% или на 8,6 миллиарда кубов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 66,2 миллиарда кубометров, говорится в сообщении "Газпрома".

В частности, увеличились поставки в страны Северо-Западной и Центральной Европы. Например, в Германию — на 16,8%, в Австрию — на 82,3%, в Венгрию — на 53,6%, в Данию — на 27,4%.

"Газпром" ожидает роста экспорта газа в страны дальнего зарубежья в 2017 году относительно 2016 года, первый квартал подтверждает эти прогнозы, сообщил в конце апреля зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.