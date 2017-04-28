Банки готовятся снижать ставки вслед за Центробанком и Сбербанком

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Решение Банка России снизить ключевую ставку, а также намерение Сбербанка скорректировать вниз ставки по кредитам побудили большинство крупнейших российских банков пересмотреть стоимость своих продуктов в сторону снижения, либо рассмотреть такую возможность, следует из ответов кредитных организаций, опрошенных РИА Новости.
Сбербанк еще до того, как ЦБ объявил о своем решении, заявил о снижении ставок по всей линейке потребительских кредитов на величину до 4 процентных пунктов. Минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физлиц будет составлять в крупнейшем российском банке 12,9% годовых, необеспеченных "потребов" — 13,9% годовых.
Анализирующие и решившиеся
Представители других банков отмечают, что на протяжении последних двух лет последовательно снижают ставки по своим продуктам, иногда корректируя свои предложения заранее, ожидая очередного снижения ключевой ставки. Такой позиции придерживается, в частности, группа ВТБ.
"Мы ожидали последовательных шагов ЦБ РФ по снижению ключевой ставки, и наши условия по кредитным и депозитным продуктам уже были скорректированы в соответствии с этими ожиданиями. В настоящий момент мы анализируем ситуацию и будем принимать дальнейшие решения исходя из конъюнктуры рынка", — заявил начальник управления розничных продуктов банка ВТБ Сергей Ситин.
Решение снизить ставки по продуктам уже принял банк "Открытие". Пресс-служба банка сообщила о снижении ставок по потребкредитам со 2 мая, а также о дополнительном снижении в будущем в связи с новым решением ЦБ.
Московский кредитный банк планирует корректировать ставки как по кредитам, так и по депозитам. "Скорее всего, в ближайшие несколько недель на рынке произойдет снижение депозитных ставок у ключевых игроков, при такой динамике мы также планируем корректировать ставки по депозитам", — заявил зампред правления МКБ Алексей Косяков.
Банк, по его словам, будет также наблюдать, насколько изменится рынок потребкредитования после снижения ключевой ставки, а затем менять свои предложения и в этом сегменте.
Альфа-банк единственный из опрошенных банков заявил о том, что не планирует снижать ставки, так как считает, что уже сейчас предлагает одни из самых низких ставок по кредитам на рынке.