Банки готовятся снижать ставки вслед за Центробанком и Сбербанком

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Решение Банка России снизить ключевую ставку, а также намерение Сбербанка скорректировать вниз ставки по кредитам побудили большинство крупнейших российских банков пересмотреть стоимость своих продуктов в сторону снижения, либо рассмотреть такую возможность, следует из ответов кредитных организаций, опрошенных РИА Новости.

Главным экономическим событием пятницы стало решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 9,25% годовых. Большинство аналитиков ожидало, что шаг снижения ставки будет меньше – 0,25 процентного пункта. От ключевой ставки зависит стоимость привлечения денег для банков. Чем она ниже – тем менее выгодные вклады, но более дешевые кредиты предлагают банки.

Сбербанк еще до того, как ЦБ объявил о своем решении, заявил о снижении ставок по всей линейке потребительских кредитов на величину до 4 процентных пунктов. Минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физлиц будет составлять в крупнейшем российском банке 12,9% годовых, необеспеченных "потребов" — 13,9% годовых.

Анализирующие и решившиеся

Представители других банков отмечают, что на протяжении последних двух лет последовательно снижают ставки по своим продуктам, иногда корректируя свои предложения заранее, ожидая очередного снижения ключевой ставки. Такой позиции придерживается, в частности, группа ВТБ.

"Мы ожидали последовательных шагов ЦБ РФ по снижению ключевой ставки, и наши условия по кредитным и депозитным продуктам уже были скорректированы в соответствии с этими ожиданиями. В настоящий момент мы анализируем ситуацию и будем принимать дальнейшие решения исходя из конъюнктуры рынка", — заявил начальник управления розничных продуктов банка ВТБ Сергей Ситин.

Новые реалии сейчас анализируют и в Промсвязьбанке. По словам директора по депозитным и расчетным продуктам банка Натальи Волошиной, Промсвязьбанк, учитывая решение ЦБ, рассматривает вопрос о корректировке условий по ряду вкладов в сторону понижения. Проанализировать ситуацию и изменения на рынке потребительского кредитования из-за снижения ключевой ставки обещает и начальник управления кредитных продуктов и развития взаимоотношений с клиентами Промсвязьбанка Андрей Муравьев.

Решение снизить ставки по продуктам уже принял банк "Открытие". Пресс-служба банка сообщила о снижении ставок по потребкредитам со 2 мая, а также о дополнительном снижении в будущем в связи с новым решением ЦБ.

Московский кредитный банк планирует корректировать ставки как по кредитам, так и по депозитам. "Скорее всего, в ближайшие несколько недель на рынке произойдет снижение депозитных ставок у ключевых игроков, при такой динамике мы также планируем корректировать ставки по депозитам", — заявил зампред правления МКБ Алексей Косяков.

Банк, по его словам, будет также наблюдать, насколько изменится рынок потребкредитования после снижения ключевой ставки, а затем менять свои предложения и в этом сегменте.

Альфа-банк единственный из опрошенных банков заявил о том, что не планирует снижать ставки, так как считает, что уже сейчас предлагает одни из самых низких ставок по кредитам на рынке.