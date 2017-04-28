Сбербанк закрыл Западно-Уральский и Северный филиалы

Информационный постер в одной из витрин. Архивное фото

Информационный постер в одной из витрин. Архивное фото

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Наблюдательный совет Сбербанка принял решение закрыть Западно-Уральский и Северный филиалы, сократив количество территориальных отделений банка до 12, говорится в материалах финансовой организации.

"Закрыть филиал ПАО "Сбербанк России" — "Западно-Уральский банк Сбербанка". Закрыть филиал ПАО "Сбербанк России" — "Северный банк Сбербанка", — отмечается в материалах.

Сбербанк в конце марта пояснял, что структурные подразделения Северного банка перейдут в управление Среднерусскому банку (Ярославское, Ивановское, Костромское ГОСБ) и Северо-Западному банку (Вологодское, Архангельское ГОСБ и Ненецкое ОСБ). Структурные подразделения Западно-Уральского банка перейдут в управление Волго-Вятского банка (Пермское и Удмуртское ГОСБ) и Северо-Западному (Коми-ГОСБ).

Сбербанк планировал подписать соглашения с губернаторами Ярославской области и Пермского края в связи с устройством сотрудников банка из-за сокращения территориальных подразделений. Глава Сбербанка Герман Греф в марте заявил РИА Новости, что Сбербанк видит ограничения в возможности сокращения числа отделений, так как поток посещающих их клиентов продолжает расти.

Как пояснял Греф в марте на лекции в МФТИ, в данный момент у банка существует принципиально новое направление, и существовавшее на тот момент количество территориальных подразделений банку не нужно. В этом году проводится слияние пяти территориальных банков.